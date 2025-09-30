Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций провели успешную операцию на Северо-Слобожанском направлении. Военные сумели зайти в целевой район россиян, где эффективно зачистили вражеские укрепления и прилегающую территорию.

Об этом сообщили в Силах специальных операций ВСУ, передает 24 Канал.

Как спецназовцы ударили по оккупантам на Слобожанщине?

Под плотным огнем артиллерии и дронов противника украинские пехотные подразделения под сопровождением операторов дронов продвинулись на позиции, которые длительное время удерживали оккупанты.

Обратите внимание! Во время операции бойцы смогли захватить телефоны уничтоженных российских солдат. В них содержались жалобы и недовольство оккупантов из-за нехватки снабжения, отсутствие ротаций и общую дезорганизацию войска.

Перед финальной фазой зачистки военные провели тщательную подготовку.

Так, операторы дронов 73-го центра вместе с подразделениями БпЛА и артиллерией систематически уничтожали вражеские позиции, препятствуя пополнению боеприпасов, продовольствия и ротации личного состава.

Ослабленные и деморализованные россияне пытались отступить через штурм украинских военных, забирая тела своих погибших.

К слову, о низком моральном духе оккупантов и их реакции на успешные действия украинских военных свидетельствуют и неоднократные перехваты разговоров разведчиками. Так, на днях россияне жаловались на атаку украинских беспилотников, которые взорвали мост в Белгородской области.

Однако все попытки врага были тщетными, ведь тела российских солдат остались разбросанными или сложенными в мешки на территории.

Другие успешные операции ССО за последнее время