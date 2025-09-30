ССО увірвались та рознесли позиції ворога на Північно-Слобожанському напрямку
- Бійці 73-го морського центру ССО провели успішну операцію, зачистивши ворожі укріплення.
- Під час операції військові захопили телефони російських солдатів, у яких знайшли скарги на брак постачання та відсутність організації.
Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій провели успішну операцію на Північно-Слобожанському напрямку. Військові зуміли зайти в цільовий район росіян, де ефективно зачистили ворожі укріплення та прилеглу територію.
Про таке повідомили в Силах спеціальних операцій ЗСУ, передає 24 Канал.
Дивіться також Якщо Україна отримає Tomahawk: військовий експерт оцінив, чи будуть складнощі із запуском
Як спецпризначенці вдарили по окупантах на Слобожанщині?
Під щільним вогнем артилерії та дронів противника українські піхотні підрозділи під супроводом операторів дронів просунулися на позиції, які тривалий час утримували окупанти.
Зверніть увагу! Під час операції бійці змогли захопити телефони знищених російських солдатів. У них містилися скарги та невдоволення окупантів через брак постачання, відсутність ротацій та загальну дезорганізацію війська.
Перед фінальною фазою зачистки військові провели ретельну підготовку.
Так, оператори дронів 73-го центру разом із підрозділами БпЛА та артилерією систематично знищували ворожі позиції, перешкоджаючи поповненню боєприпасів, продовольства та ротації особового складу.
Ослаблені й деморалізовані росіяни намагалися відступити через штурм українських військових, забираючи тіла своїх загиблих.
До слова, про низький моральний дух окупантів та їхні реакції на успішні дії українських військових свідчать і неодноразові перехоплення розмов розвідниками. Так, днями росіяни скаржилися на атаку українських безпілотників, що підірвали міст в Бєлгородській області.
Проте всі спроби ворога були марними, адже тіла російських солдатів залишилися розкиданими або складеними в мішки на території.
Інші успішні операції ССО за останній час
У вівторок, 30 вересня, Сили спеціальних операцій ЗСУ за допомогою дронів знищили дороговартісну радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму, що значно послабило протиповітряну оборону ворога.
Того ж дня, оператори ССО атакували позиції 810-ї бригади морської піхоти Росії, ліквідувавши трьох військових і захопивши одного в полон.
Спільна операція ССО та ГУР на території Росії завершилася знищенням трьох російських військових та їхнього транспорту. Українські бійці повернулися з трофеями, зокрема автономним датчиком руху.