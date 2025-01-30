"Шахед" попал в многоэтажку в Сумах: есть погибшие и пострадавшие

Ночью 30 января вражеский "Шахед" попал в многоэтажный дом в Сумах. В результате под завалами оказались люди, уже известно о погибших и пострадавших.

По меньшей мере 9 человек получили ранения, есть предварительная информация о 1 жертве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко и Сумскую ОВА.

Смотрите также В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку: под завалами есть люди

Сколько человек пострадало в Сумах