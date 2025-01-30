30 января 2025, 06:07
"Шахед" попал в многоэтажку в Сумах: есть погибшие и пострадавшие
Ночью 30 января вражеский "Шахед" попал в многоэтажный дом в Сумах. В результате под завалами оказались люди, уже известно о погибших и пострадавших.
По меньшей мере 9 человек получили ранения, есть предварительная информация о 1 жертве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Сумской МВА Сергея Кривошеенко и Сумскую ОВА.
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