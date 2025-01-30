Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исполняющего обязанности городского головы Сум Артема Кобзаря.

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Какие последствия удара "Шахедов" по Сумам

Воздушную тревогу из-за атаки БПЛА в Сумской области объявили в 22:48. Около 23:15 в областном центре раздались взрывы.

Впоследствии стало известно, что вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом. По словам Артема Кобзаря, в результате удара были повреждены окна и стены. На месте удара уже работает "скорая" и спасатели.

Исполняющий обязанности городского головы добавил, что местные власти впоследствии предоставят дальнейшую информацию.

В сети показали последствия атаки "Шахедов": смотрите видео

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