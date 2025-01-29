О взрыве "Шахеда" стало известно в 20:15. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрия Брижинского.

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Что известно о взрыве в Чернигове

По словам Брижинского, жертв среди населения нет. На месте возгорания работают подразделения ГСЧС.

Заметим, что воздушную тревогу в области объявили еще в 18:21. Около 20:03 мониторинговые каналы сообщали о движении ударного беспилотника в направлении Чернигова.

Стоит отметить, что Россия уже не впервые атакует Чернигов. В частности, в ночь на 28 января россияне в очередной раз нанесли удар по городу. Около четырех утра там были слышны звуки взрывов.

Как сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, в результате этой атаки оккупантов были частично разрушены два частных дома. К счастью, никто из жителей города не пострадал.