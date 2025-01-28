Около 4 утра в Чернигове были слышны звуки взрывов. Впоследствии начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский предоставил детали о вражеской атаке, пишет 24 Канал.

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В Чернигове прогремели взрывы

Сначала начальник Черниговской городской военной администрации сообщил, что было зафиксировано падение обломков "Шахеда". В результате этого, как написал Брижинский, поврежден частный дом.

Впоследствии он рассказал, что из-за атаки врага частично разрушены два частных дома. На месте работают аварийные службы.

Также начальник Черниговской ГВА добавил, что пострадавших из-за российской атаки – нет.

Добавим, что этой ночью под атакой дронов-камикадзе оказались несколько регионов Украины, в том числе и Киев. В пределах столицы фиксировали вражеские БПЛА, по которым работали силы ПВО.

Также российские военные нанесли несколько ударов по Харькову. В ночь с 27 на 28 января в городе слышали по меньшей мере четыре взрыва.

Из-за удара "Шахедов" в Харькове вспыхнул пожар на гражданском предприятии, а также горели частный дом и гаражи.