Близько 4 ранку у Чернігову було чути звуки вибухів. Згодом начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський надав деталі про ворожу атаку, пише 24 Канал.

Дивіться також Росія атакує "Шахедами": вибухи лунали у Харкові, тривогу оголошували в Києві

У Чернігові прогриміли вибухи

Спершу начальник Чернігівської міської військової адміністрації повідомив, що було зафіксовано падіння уламків "Шахеду". Унаслідок цього, як написав Брижинський, пошкоджено приватний будинок.

Згодом він розповів, що через атаку ворога частково зруйновано два приватні будинки. На місці працюють аварійні служби.

Також начальник Чернігівської МВА додав, що постраждалих через російську атаку – немає.

Додамо, що цієї ночі під атакою дронів-камікадзе опинилися кілька регіонів України, зокрема й Київ. У межах столиці фіксували ворожі БпЛА, по яких працювали сили ППО.

Також російські військові завдали кілька ударів по Харкову. У ніч з 27 на 28 січня у місті чули щонайменше чотири вибухи.

Через удар "Шахедів" у Харкові спалахнула пожежа на цивільному підприємстві, а також горіли приватний будинок та гаражі.