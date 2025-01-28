Унаслідок атаки окупантів спалахнула пожежа площею близько 1500 квадратних метрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Повідомляється, що вогонь охопив виробничі приміщення у Новобаварському районі.

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Унаслідок атаки є потерпілі

Директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких повідомив, що ворог завдав удару за допомогою безпілотника типу "Шахед". Дрон окупантів поцілив по території цивільного підприємства.

За попередньою інформацією, це деревообробний цех.

Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва. У зв'язку із цим виникла масштабна пожежа, з великим поширенням. До гасіння залучені більш ніж 12 підрозділів ДСНС, також техніка Харківської міської ради,

– сказав Гладких.

Як повідомляє Суспільне, вогонь повністю охопив двоповерховий корпус. Пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два авто, які були припарковані поруч.

Кадри пожежі у Харкові після атаки "Шахеда" / Фото Суспільне

За попередніми даними, поранених внаслідок вибуху та пожежі немає.

"Є інформація про двох потерпілих, в них гостра реакція на стрес. Але це не працівники підприємства, тут нікого під час влучання не було. Це мешканці прилеглих територій", – розповів директор департаменту.

Станом на 03:30 рятувальники продовжують гасити пожежу на підприємстві