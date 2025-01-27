Мешканців просять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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На Київщині пролунали вибухи

Повітряні сили попередили о 22:24 про рух російських безпілотників у напрямку Київської області з Черкащини.

Уже о 23:06 в ОВА повідомили, що у повітряному просторі області зафіксовано ворожі БпЛА. По них почали роботу сили ППО.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– наголосили у КОВА.

Окрім того, за оновленими даними ПС о 23:15 група ударних БпЛА рухалася територією Київської області у західному напрямку – на Житомирщину.

Нагадаємо, що увечері 27 січня вибухи пролунали й у Харкові. Місто теж атакують російські безпілотники.