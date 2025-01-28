В результате атаки оккупантов вспыхнул пожар площадью около 1500 квадратных метров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне. Сообщается, что огонь охватил производственные помещения в Новобаварском районе.

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В результате атаки есть пострадавшие

Директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких сообщил, что враг нанес удар с помощью беспилотника типа "Шахед". Дрон оккупантов попал по территории гражданского предприятия.

По предварительной информации, это деревообрабатывающий цех.

После попадания произошло повреждение газопровода, который использовался на предприятии для производства. В связи с этим возник масштабный пожар, с большим распространением. К тушению привлечены более 12 подразделений ГСЧС, также техника Харьковского городского совета,

– сказал Гладких.

Как сообщает Суспільне, огонь полностью охватил двухэтажный корпус. Повреждены также помещения соседних предприятий и по меньшей мере два авто, которые были припаркованы рядом.

Кадры пожара в Харькове после атаки "Шахеда" / Фото Суспільне

По предварительным данным, раненых в результате взрыва и пожара нет.

"Есть информация о двух пострадавших, у них острая реакция на стресс. Но это не работники предприятия, здесь никого во время попадания не было. Это жители прилегающих территорий", – рассказал директор департамента.

По состоянию на 03:30 спасатели продолжают тушить пожар на предприятии