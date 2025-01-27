Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Взрыв в Харькове
Вечером 27 января российские оккупанты запустили на Украину дроны. Так, в соответствии с информации Воздушных сил, в 22:06 было зафиксировано БПЛА на Харьковщине, которые двигались в западном направлении.
Меньше, чем через час стало известно, что в Харькове было громко. Так, о взрыве журналисты сообщили в 22:57.
В Харькове был слышен взрыв,
– проинформировали они.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Добавим, что Шахеды атакуют также и Киевскую область. Так, в воздушном пространстве региона было зафиксировано БпЛА. Известно, что силы противовоздушной обороны работают по целям.
Напомним, что россияне также запускали по Украине ударные дроны и в ночь на 27 января. Для атаки оккупанты использовали 104 "Шахеды" и беспилотники-имитаторы различных типов.