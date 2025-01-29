Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие, если в вашей области объявлена воздушная тревога.

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Где существует угроза "Шахедов"

К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

21:51, 29 января Группа БПЛА через Харьковскую область. Курс юго-западный.

21:46, 29 января Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о движении "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.

21:42, 29 января Где сейчас есть тревога: смотрите на карте

21:29, 29 января Воздушные силы сообщили о новой группе вражеских ударных БПЛА, которые заходят на Херсонщину с временно оккупированных территорий. Дроны летят северо-западным курсом.

20:16, 29 января В окрестностях Чернигова зафиксировали взрыв "Шахеда". Сейчас информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

19:12, 29 января Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о движении БПЛА в Черниговской и Сумской области.