Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в укрытие, если в вашей области объявлена воздушная тревога.
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Где существует угроза "Шахедов"
К слову, оперативно о тревогах, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Группа БПЛА через Харьковскую область. Курс юго-западный.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщают о движении "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.
Где сейчас есть тревога: смотрите на карте
Воздушные силы сообщили о новой группе вражеских ударных БПЛА, которые заходят на Херсонщину с временно оккупированных территорий. Дроны летят северо-западным курсом.
В окрестностях Чернигова зафиксировали взрыв "Шахеда". Сейчас информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили о движении БПЛА в Черниговской и Сумской области.
БПЛА на севере Сумщины. Курсом на Черниговщину.