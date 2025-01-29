Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Румынии. Это произошло в ночь на 29 января, когда российская армия в очередной раз запустила дроны-камикадзе.

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Российские БпЛА подлетали к границе Румынии

Около 03:20 утра у границы Украины и Румынии системы мониторинга заметили беспилотники, которые двигались в направлении страны. Румынское минобороны отреагировало на угрозу и подняло в небо два самолета F-16, которые входят в состав Боевой службы воздушной полиции.

С 86-й авиабазы в Борча самолеты вылетели для осмотра воздушного пространства. После двух часов мониторинга судна вернулись на место дислокации.

Министерство заявляет, что в четверг, около 3:20 утра, два самолета F-16 ВВС Румынии, входящих в состав Боевой службы воздушной полиции, поднялись в воздух с для мониторинга воздушной обстановки. Примерно через два часа самолеты вернулись на базу.

Национальный центр военного командования (ядро) сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям о введении мер оповещения для населения в районе Килия Веке. В результате в 3:05 передали сообщение RO-Alert, а в 4:08 объявлено о прекращении мероприятий оповещения в указанном районе,

– сообщили в ведомстве.

Радиолокационная разведка не зафиксировала пересечение границы дронами, которые видели в воздушном пространстве Украины.

Работа с рисками из-за атак России и угрозы для Румынии не прекращаются. Союзники также получают информацию о ситуации, вызванные атаками.

Министерство национальной обороны Румынии твердо осуждает Российскую агрессию против гражданских и инфраструктурных объектов Украины.

Опасность из-за БпЛА в Румынии объявлена не впервые

Последний раз воздушную тревогу в приграничных населенных пунктах из-за российских дронов объявляли ночью 17 января. Тогда страна также поднимала истребители F-16, ведь существовала опасность падения беспилотника на румынском берегу.

А в сентябре российский "Шахед" пересек границу и и попал в воздушное пространство Румынии. Авиация начала перехват дрона, который двигался в направлении населенного пункта Неводари. Позже в Румынии сообщили о группе БпЛА над страной.