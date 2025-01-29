Про це пише 24 Канал з посиланням Міністерство оборони Румунії. Це сталося в ніч проти 29 січня, коли російська армія вкотре запустила дрони-камікадзе.

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Російські БпЛА підлітали до кордону Румунії

Близько 03:20 ранку біля кордону України та Румунії системи моніторингу помітили безпілотники, які рухалися в напрямку країни. Румунське міноборони відреагувало на загрозу та підняло в небо два літаки F-16, які входять до складу Бойової служби повітряної поліції.

Із 86-ї авіабази в Борча літаки вилетіли для огляду повітряного простору. Після двох годин моніторингу судна повернулися на місце дислокації.

Міністерство заявляє, що в четвер, близько 3:20 ранку, два літаки F-16 ВПС Румунії, що входять до складу Бойової служби повітряної поліції, піднялися в повітря з для моніторингу повітряної обстановки. Приблизно через дві години літаки повернулися на базу.

Національний центр військового командування (ядро) повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про запровадження заходів оповіщення для населення в районі Кілія Веке. В результаті о 3:05 передали повідомлення RO-Alert, а о 4:08 оголошено про припинення заходів оповіщення в зазначеному районі,

– повідомили у відомстві.

Радіолокаційна розвідка не зафіксувала перетин кордону дронами, які бачили в повітряному просторі України.

Робота з ризиками через атаки Росії та загрози для Румунії не припиняються. Союзники також отримують інформацію про ситуації, спричинені атаками.

Міністерство національної оборони Румунії твердо засуджує Російську агресію проти цивільних та інфраструктурних об'єктів України.

Небезпека через БпЛА в Румунії оголошена не вперше

Востаннє повітряну тривогу в прикордонних населених пунктах через російські дрони оголошували вночі 17 січня. Тоді країна також підіймала винищувачі F-16, адже існувала небезпека падіння безпілотника на румунському березі.

А у вересні російський "Шахед" перетнув кордон та потрапив у повітряний простір Румунії. Авіація почала перехоплення дрона, що рухався в напрямку населеного пункту Неводарі. Пізніше в Румунії повідомили про групу БпЛА над країною.