Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців реагувати на тривоги та в разі небезпеки прямувати в укриття. Моніторингові канали повідомляють про рух БпЛА з Курська.
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Зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!
У Сумській та Чернігівській областях існує загроза застосування ударних БпЛА.
БпЛА рухається в північній частині Сумщини, курс західний.