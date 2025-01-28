Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо українців реагувати на тривоги та в разі небезпеки прямувати в укриття. Моніторингові канали повідомляють про рух БпЛА з Курська.

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19:53, 28 січня Зафіксовано пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі.

19:45, 28 січня Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!