Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев реагировать на тревоги и в случае опасности направляться в укрытие. Мониторинговые каналы сообщают о движении БпЛА из Курска.
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Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!
В Сумской и Черниговской областях существует угроза применения ударных БпЛА.
БпЛА движется в северной части Сумщины, курс западный.