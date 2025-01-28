Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем украинцев реагировать на тревоги и в случае опасности направляться в укрытие. Мониторинговые каналы сообщают о движении БпЛА из Курска.

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19:53, 28 января Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье.

19:45, 28 января Наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!