Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Наталії Кіндратів, офіцерки Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Востаннє Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації на 90 діб – з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

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Чим відрізняються воєнний стан і стан війни

Маніпуляції росіян покликані підірвати довіру українців до влади та зірвати мобілізацію. Мовляв, "ви ж не хочете робити незаконні речі, це ж влада вас змушує. От і не йдіть в армію, бо Київ не оголосив війну!"

Як пояснила Кіндратів, відбувається підміна понять.

Найпоширеніша теза пропаганди – "воєнний стан незаконний, він діє тільки три місяці. Чому не оголошують стан війни, чому влада цього не робить?" Розганяється така "зрада". Насправді поняття стану війни більше використовується у міжнародному праві. Вперше воно з'явилося у Конвенції про початок бойових дій у 1907 році в Гаазі. Ішлося про те, що країна, яка проявляє збройну агресію, повинна оголосити стан війни,

– сказала офіцерка.

В українському законодавстві поняття "стан війни" зустрічається. Втім, воно не настільки регламентоване та розписане, як поняття воєнного стану.

До того ж не Україна напала на Росію. А отже, Київ не має потреби оголошувати стан війни. Мобілізація та інші процеси цілком покриваються оголошенням воєнного стану.

Росіяни вкидають свої тези, щоб українське суспільство вело шкідливі дискусії. І зумисне поширюють зручні для себе міфи.