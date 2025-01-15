Далі закон повинен підписати президент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Верховна Рада вчергове продовжує воєнний стан

Рада проголосувала за закон №12404 про чергове продовження строку дії воєнного стану в Україні.

За проголосували 315 депутатів.

Рада вже 14-й раз продовжує дію воєнного стану і мобілізації. Цього разу з 08 лютого і до 09 травня цього року.

Також Рада проголосувала за закон №12405 про чергове продовження проведення загальної мобілізації.

Закон підтримали 310 депутатів. Йдеться про той самий термін з 08 лютого і до 09 травня цього року.