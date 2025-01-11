Відтоді їх продовжували вже кілька разів. Доки триватиме воєнний стан в Україні, розповість 24 Канал.

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Воєнний стан в Україні

Воєнний стан – це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Так, воєнний стан в Україні було введено у день початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року.

Загалом, воєнний стан вже неодноразово продовжували:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 16 листопада 2023 року;

з 16 листопада 2023 до 14 лютого 2024 року;

з 14 лютого до 13 травня 2024 року;

з 13 травня до 11 серпня 2024 року;

з 11 серпня до 9 листопада 2024 року;

з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Відтак, строк дії воєнного стану продовжують кожного разу на 90 днів.

Чергове продовження дії воєнного стану

Народний депутат Ярослав Железняк 11 січня в своєму телеграм-каналі повідомив, що на початку наступного тижня очікується голосування про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

"З 08 лютого і до 09 травня цього року", – повідомив дати нардеп.

Це буде 14-тий раз коли Рада голосує за продовження терміну дії воєнного стану в Україні, а також продовження строку проведення загальної мобілізації.

Депутат також нагадав порядок введення воєнного стану в країні.

Президент вносить два закони про затвердження своїх указів;

Комітет оборони схвалює;

Парламент на засіданні схвалює;

Президент підписує.

Чи скасують воєнний стан відразу після припинення бойових дій

Завершення бойових дій в Україні не означає, що одразу скасують воєнний стан, адже мають бути гарантії безпеки. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин в ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

"Тобто у найпростіший момент, три дні, умовно відсутності обстрілів, припинення бойових дій по факту, ми скасовуємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всіма потугами. Так не працює. Працює внесення указу про припинення воєнного стану, що має ґрунтуватися на рішенні наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки. Це може бути або як наслідок певної мирної угоди з безпековими гарантіями", – сказав Юрчишин.

За його словами, найефективнішою гарантією безпеки для України стало б членство в НАТО, проте "ми розуміємо ставлення і Трампа до НАТО, і його команди", а без згоди США країни до НАТО не вступають.