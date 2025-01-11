С тех пор их продолжали уже несколько раз. Пока продлится военное положение в Украине, расскажет 24 Канал.

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Военное положение в Украине

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Так, военное положение в Украине было введено в день начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года.

В общем, военное положение уже неоднократно продолжали:

с 24 февраля до 25 мая 2022 года;

с 25 мая до 23 августа 2022 года;

с 23 августа до 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля до 20 мая 2023 года;

с 20 мая до 18 августа 2023 года до 18 августа 2023 года;

с 18 августа до 16 ноября 2023 года;

с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года;

с 14 февраля до 13 мая 2024 года;

с 13 мая до 11 августа 2024 года до 11 августа 2024 года;

с 11 августа до 9 ноября 2024 года;

с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

Поэтому, срок действия военного положения продолжают каждый раз на 90 дней.

Очередное продление действия военного положения

Народный депутат Ярослав Железняк 11 января в своем телеграмм-канале сообщил, что в начале следующей недели ожидается голосование о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

"С 08 февраля и до 09 мая этого года", – сообщил дать нардеп.

Это будет 14-й раз когда Рада голосует за продление срока действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации.

Депутат также напомнил порядок введения военного положения в стране.

Президент вносит два закона об утверждении своих указов;

Комитет обороны одобряет;

Парламент на заседании одобряет;

Президент подписывает.

Отменят ли военное положение сразу после прекращения боевых действий

Завершение боевых действий в Украине не означает, что сразу отменят военное положение, ведь должны быть гарантии безопасности. Об этом заявил народный депутат Ярослав Юрчишин в эфире телеканала "Новости.LIVE".

"То есть в самый простой момент, три дня, условно отсутствия обстрелов, прекращения боевых действий по факту, мы отменяем военное положение, а на четвертый день россияне прут всеми потугами. Так не работает. Работает внесение указа о прекращении военного положения, что должно основываться на решении наших структур безопасности о том, что действительно мы сейчас можем переводить страну на мирные рамки. Это может быть или как следствие определенного мирного соглашения с гарантиями безопасности", – сказал Юрчишин.

По его словам, эффективной гарантией безопасности для Украины стало бы членство в НАТО, однако "мы понимаем отношение и Трампа к НАТО, и его команды", а без согласия США страны в НАТО не вступают.