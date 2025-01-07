Если соответствующих документов нет, то правоохранители могут задержать таких граждан мужского пола. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Львовского областного ТЦК и СП в фейсбуке.

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При каких условиях мужчин могут задержать на улице в январе

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки напомнили, что документы об удостоверении личности и военно-учетные документы обязаны носить мужчины в возрасте от 25 до 60 лет.

Если таких документов нет, то во время проверки сотрудники Национальной полиции Украины имеют право задержать военнообязанного до установления его статуса. А также доставить гражданина в ТЦК и СП, где ему вручат повестку, выпишут штраф или назначат дату для уточнения военно-учетных данных.

Во Львовском ОТЦК также напомнили, что 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации. Среди прочего, он предусматривает, что все военнообязанные, призывники и резервисты в возрасте от 18 до 60 лет должны были обновить свои данные в ТЦК и СП или через мобильное приложение Резерв+.

Если военнообязанный этого не сделал, то ему грозит штраф до 25,5 тысячи гривен, который нужно заплатить в течение 15 дней.

В то же время те граждане, которые не обновили свои данные вовремя и получили штраф, после его уплаты все равно должны пройти процедуру обновления военно-учетных данных.

При отсутствии оплаты или данных об обжаловании постановления материалы дела передаются исполнительной службе для принудительного исполнения.