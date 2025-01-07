В то же время существуют случаи, когда отсрочка от мобилизации подлежит аннуляции, передает 24 Канал.

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В каких случаях бронирование подлежит аннуляции

Согласно пункту 12 постановления №76 Кабмина бронирование подлежит аннуляции в следующих случаях:

окончание срока действия бронирования;

завершения предприятием, учреждением, организацией выполнения мобилизационного задания (заказа) или его отмены;

завершения предприятием, учреждением, организацией производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей Сил Обороны;

лишение предприятия, учреждения, организации статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

ликвидации государственного органа, предприятия, учреждения, организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации.

Отметим, что аннулирование отсрочки осуществляется по решению Минэкономики на основании обоснованного представления соответствующего органа или организации.

Согласно законодательству, до принятия решения в течение 5 дней у военнообязанного изымают выписку и направляют её в ТЦК, где военнообязанный находится на воинском учете.