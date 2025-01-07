Водночас існують випадки, коли відстрочка від мобілізації підлягає ануляції, передає 24 Канал.

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В яких випадках бронювання підлягає ануляції

Згідно з пунктом 12 постанови №76 Кабміну бронювання підлягає ануляції у таких випадках:

закінчення строку дії бронювання;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Сил Оборони;

позбавлення підприємства, установи, організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації державного органу, підприємства, установи, організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації.

Зазначимо, що анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання відповідного органу чи організації.

Згідно із законодавством, до ухвалення рішення протягом 5 днів у військовозобов'язаного вилучають витяг та надсилають його до ТЦК, де військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку.