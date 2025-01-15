Далее закон должен подписать президент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Верховная Рада в очередной раз продолжает военное положение

Рада проголосовала за закон №12404 об очередном продлении срока действия военного положения в Украине.

За проголосовали 315 депутатов.

Рада уже 14-й раз продлевает действие военного положения и мобилизации. На этот раз с 08 февраля и до 09 мая этого года.

Также Рада проголосовала за закон №12405 об очередном продлении проведения всеобщей мобилизации.

Закон поддержали 310 депутатов. Речь идет о том же сроке с 08 февраля и до 09 мая этого года.

Напомним, Рада проголосовала за законопроект о базовой военной подготовке, которая для женщин будет добровольной. Законопроект 12076 об изменениях в Закон "О воинской обязанности и службе" поддержали 298 депутатов.