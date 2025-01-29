Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не нехтувати власною безпекою і пройти в укриття, якщо у вашій області оголошено повітряну тривогу.

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Де існує загроза "Шахедів"

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

21:51, 29 січня Група БпЛА через Харківщину. Курс південно-західний.

21:46, 29 січня Моніторингові телеграм-канали повідомляють про рух "Шахедів" з Херсонщини на Миколаївщину.

21:42, 29 січня Де зараз є тривога: дивіться на карті

21:29, 29 січня Повітряні сили повідомили про нову групу ворожих ударних БпЛА, які заходять на Херсонщину з тимчасово окупованих територій. Дрони летять північно-західним курсом.

20:16, 29 січня На околицях Чернігова зафіксували вибух "Шахеда". Наразі інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється.

19:12, 29 січня Моніторингові телеграм-канали повідомили про рух БпЛА у Чернігівській та Сумській області.