"Шахед" влучив у багатоповерхівку у Сумах: є багато постраждалих, може бути жертва

Вночі 30 січня ворожий "Шахед" влучив у багатоповерховий будинок у Сумах. Внаслідок цього під завалами опинилися люди, вже відомо про загиблих та постраждалих.

Щонайменше 9 людей отримали поранення, є попередня інформація про 1 жертву. Про це повідомляється 24 канал із посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка та Сумську ОВА.

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Скільки людей постраждало в Сумах

Внаслідок удару у будинку пошкодило вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другій поверхні. Наразі триває розбір завалів, під ними, за даними від 02:00, могли перебувати щонайменше 3 людини.

На місці врятували дівчинку, її маму шукають. Крім того, шукали подружжя, яке проживає на сьомому поверсі. Керівник обласної військової адміністрації Володимир Артюх розповів, що удар по будівлі стався близько 00:18.

Спершу з'явилася інформація про 1 жертву внаслідок атаки. Пізніше в міськраді цю інформацію спростували. Втім, згодом, орієнтовно о 01:52 Володимир Артюх повідомив про одну загиблу людину та трьох поранених.

Рятувальникам вдалося врятувати 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей. За даними ДСНС, станом на 06:00 відомо про 9 постраждалих. Про загиблих надзвичайники не повідомляють.

Наслідки атаки на багатоповерхівку у Сумах / Фото ДСНС України

Наразі на місці триває розбір завалів та пошукові роботи.