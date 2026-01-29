"Шахеды" со Starlink: Минобороны Украины и SpaceX ищут пути решения проблемы
- Российские войска используют дроны со спутниковой связью Starlink, и Минобороны Украины обратилось к SpaceX для решения этой проблемы.
- Министр Федоров выразил благодарность SpaceX за быструю реакцию, подчеркнув важность технологий Запада для защиты мирного населения.
Российские войска все чаще применяют ударные БпЛА, оснащенные спутниковой связью Starlink. Команда Минобороны оперативно обратилась к компании SpaceX, чтобы устранить эту угрозу.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.
В Минобороны обратились к SpaceX: что известно?
По словам Федорова, уже через несколько часов после появления российских дронов со спутниковой связью Starlink, команда Минобороны связалась с компанией SpaceX. Стороны обсудили возможные пути решения этой проблемы.
Минобороны вместе со SpaceX уже решает проблему использования Starlink на российских БпЛА,
– добавил Федоров.
В то же время министр выразил благодарность президенту SpaceX Гвинн Шотвелл и лично Илону Маску за быструю реакцию и начало работы над противодействием угрозе. Также Федоров отметил быстрое решение Маска активировать Starlink и направить первые терминалы в Украину в начале полномасштабного вторжения. По его словам, именно это сыграло ключевую роль в обеспечении устойчивости государства.
В ведомстве отметили, что технологии Запада должны служить для защиты мирного населения и поддержки демократических ценностей, а не для террора или разрушения мирных городов.
Как Маск отреагировал на призыв Польши блокировать Starlink россиянам?
После атаки российских беспилотников со спутниковой связью Starlink на пассажирский поезд в Харьковской области, министр иностранных дел Польши обратился к американскому инженеру.
Радослав Сикорский призвал бизнесмена ограничить россиянам доступ к своей спутниковой сети Starlink, мол, "заработок на военных преступлениях может серьезно навредить репутации бренда".
Ответ Илона Маска не заставил себя ждать. Предприниматель заметил, что Сикорский не понимает ключевой роли Starlink и жестко добавил: "Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины".