"Шахеды" атакуют Киевскую область: по целям работает ПВО

"Шахеды" атакуют Киевскую область

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Российские войска с ночи терроризируют регионы Украины ударными БПЛА. Днем под прицел врага попала Киевщина.

Так, в 11:17 в Воздушных силах информировали о движении группы БПЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.

Буквально через минуту в воздушном пространстве Киевщины зафиксировали БпЛА. Силы противовоздушной обороны работают по цели.

Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– отметили в ОВА.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает находиться в укрытиях гражданской защиты.

