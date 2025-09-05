Російська армія продовжує терор Київщини. Так, вдень 5 вересня "Шахеди" атакують регіон.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині?

Російські війська з ночі тероризують регіони України ударними БпЛА. Вдень під приціл ворога потрапила Київщина.

Так, об 11:17 в Повітряних силах інформували про рух групи БпЛА із Чернігівщини у напрямку Київщини.

Буквально через хвилину у повітряному просторі Київщини зафіксували БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілі.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– наголосили в ОВА.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає перебувати в укриттях цивільного захисту.

Чим била Росія вночі 5 вересня по Україні?