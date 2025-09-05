"Шахеди" атакують Київщину: по цілях працює ППО
- Російські війська вдень 5 вересня тероризували Київщину ударними БпЛА.
- Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.
Російська армія продовжує терор Київщини. Так, вдень 5 вересня "Шахеди" атакують регіон.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині?
Російські війська з ночі тероризують регіони України ударними БпЛА. Вдень під приціл ворога потрапила Київщина.
Так, об 11:17 в Повітряних силах інформували про рух групи БпЛА із Чернігівщини у напрямку Київщини.
Буквально через хвилину у повітряному просторі Київщини зафіксували БпЛА. Сили протиповітряної оборони працюють по цілі.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– наголосили в ОВА.
24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає перебувати в укриттях цивільного захисту.
Чим била Росія вночі 5 вересня по Україні?
Вночі 5 вересня російські війська тероризували Україну 157-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Крім цього, ворожі сили атакували 6-ма зенітними керованими ракетами С-300, а також керованою авіаційною ракетою Х-59.
Внаслідок атаки зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних БпЛА на 10 локаціях.
Станом на ранок силами ППО збито/подавлено 121 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на Півночі та Сході країни.