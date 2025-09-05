Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА.
Что известно о взрывах в Киевской области?
Российские войска с ночи терроризируют регионы Украины ударными БПЛА. Днем под прицел врага попала Киевщина.
Так, в 11:17 в Воздушных силах информировали о движении группы БПЛА с Черниговщины в направлении Киевщины.
Буквально через минуту в воздушном пространстве Киевщины зафиксировали БпЛА. Силы противовоздушной обороны работают по цели.
Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– отметили в ОВА.
24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает находиться в укрытиях гражданской защиты.
Чем била Россия ночью 5 сентября по Украине?
Ночью 5 сентября российские войска терроризировали Украину 157-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Кроме этого, вражеские силы атаковали 6-ю зенитными управляемыми ракетами С-300, а также управляемой авиационной ракетой Х-59.
В результате атаки зафиксировано попадание 7 ракет и 35 ударных БпЛА на 10 локациях.
По состоянию на утро силами ПВО сбит/подавлен 121 вражеский БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на Севере и Востоке страны.