"Шахеды" атакуют Киевскую область: там раздаются взрывы
- Утром 12 октября на Киевщине зафиксировали движение вражеских дронов.
- По вражеским целям работают силы ПВО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.
Что известно о взрывах в Киевской области?
В 8:54 в Воздушных силах информировали об опасности для Киевской области. В частности, там сообщили о движении БпЛА на Черниговщине курсом на Киевскую область.
Около 9 часов утра в воздушном пространстве Киевщины уже было зафиксировано БпЛА. По данным ОВА, по вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,
– говорится в сообщении.
Чем Россия била по Украине ночью?
В ночь на 12 октября россияне атаковали Украину 118-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
По предварительным данным, по состоянию на утро силами ПВО сбито/подавлено 103 вражеских БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов на Севере, Востоке и Юге страны.
По информации Воздушных сил, зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.