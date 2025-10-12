Утром 12 октября на Киевщине зафиксировали движение вражеских дронов. По целям работают силы ПВО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

Что известно о взрывах в Киевской области?

В 8:54 в Воздушных силах информировали об опасности для Киевской области. В частности, там сообщили о движении БпЛА на Черниговщине курсом на Киевскую область.

Около 9 часов утра в воздушном пространстве Киевщины уже было зафиксировано БпЛА. По данным ОВА, по вражеским целям работают силы противовоздушной обороны.

Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников,

– говорится в сообщении.

Чем Россия била по Украине ночью?