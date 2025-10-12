Зранку 12 жовтня на Київщині зафіксували рух ворожих дронів. По цілях працюють сили ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині?

О 8:54 в Повітряних силах інформували про небезпеку для Київщини. Зокрема, там повідомили про рух БпЛА на Чернігівщині курсом на Київську область.

Близько 9 години ранку в повітряному просторі Київщини вже було зафіксовано БпЛА. За даними ОВА, по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться в повідомленні.