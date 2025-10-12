12 жовтня, 09:10
"Шахеди" атакують Київщину: там лунають вибухи
Зранку 12 жовтня на Київщині зафіксували рух ворожих дронів. По цілях працюють сили ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Що відомо про вибухи на Київщині?
О 8:54 в Повітряних силах інформували про небезпеку для Київщини. Зокрема, там повідомили про рух БпЛА на Чернігівщині курсом на Київську область.
Близько 9 години ранку в повітряному просторі Київщини вже було зафіксовано БпЛА. За даними ОВА, по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– ідеться в повідомленні.