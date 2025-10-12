Пошкоджено також житловий будинок неподалік. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Галину Мінаєву, міську голову Чугуєва.

Що відомо про ворожий удар по Чугуєву?

Ворог завдав удару по одному з навчальних закладів Чугуєва. Будівля зазнала суттєвих ушкоджень, також пошкоджено житловий будинок неподалік.

Попередньо, відомо про 1 постраждалу жінку – у неї гостра реакція на стрес. На місці працюють екстрені служби.