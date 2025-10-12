Поврежден также жилой дом неподалеку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Галину Минаеву, городского голову Чугуева.
Российские войска нанесли удар по учебному заведению в Чугуеве. Здание сильно повреждено, есть пострадавшая.
Поврежден также жилой дом неподалеку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Галину Минаеву, городского голову Чугуева.
