23 августа, 00:06
4

Россия в очередной раз запустила "Шахеды": куда направляются вражеские дроны

Анастасия Безейко

Вечером пятницы, 22 августа, российские военные в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники. Из-за этого в ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Куда летят вражеские БпЛА?

 

00:28, 23 августа

Обновления по движению дронов

  • Группа БпЛА на севере Черниговщины.
  • Несколько групп БпЛА на Сумщине – в юго-западном направлении.
  • Группа БпЛА в Донецкой области (Покровский район).
00:17, 23 августа

Сумщина – угроза ударных БпЛА!

23:59, 22 августа

Карта воздушных тревог

23:42, 22 августа

Обновление о движении дронов

  • Группа БПЛА на востоке Днепропетровской области – курсом на запад (Павлоград).
  • Несколько групп БПЛА из Днепропетровской области – в Донецкую область.
  • Несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).
23:17, 22 августа

Несколько групп ударных БПЛА на границе Донецкой и Днепропетровской областей.