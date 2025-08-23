Увечері п'ятниці, 22 серпня, російські військові вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Через це в низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

Дивіться також Потрібно тисячі в день: що таке дрони-перехоплювачі та чи зможуть закрити небо від "Шахедів"

Куди летять ворожі БпЛА?