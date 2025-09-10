Дипломат объяснил, почему беспилотники над Польшей не стали основанием для 5 статьи НАТО
- НАТО активировало 4 статью из-за атаки российских беспилотников по Польше, что предусматривает консультации с союзниками. Пока речь не идет о 5 статье
- Историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный объяснил, почему НАТО пока не решается пойти на 5 статью о коллективной обороне.
НАТО активировала 4 статью из-за атаки российских беспилотников по Польше. Там речь идет только о консультациях с союзниками. Пока в НАТО вообще не говорят о 5 статье из-за этого инцидента.
Об этом 24 Каналу рассказал историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный, отметив, что британские специалисты по военной тактике еще с самого утра говорят, что нужно немедленно применить 5 статью и мобилизовать ресурсы. Но в Альянсе не спешат это делать.
Уместно ли применить 5 статью в этом случае?
По мнению Бессмертного, НАТО обязано это сделать. И в дальнейшем нужно не просто сбивать российские беспилотники. Но и наносить удары, которые бы парализовали возможность России запускать беспилотники.
Однако есть вещи, которые тормозят применение 5 статьи НАТО. В таком случае страны Альянса фактически бы присоединились в борьбе против России.
Если действовать таким образом, то нужно будет стать рядом с Украиной. Это – ключевой сдерживающий аргумент, который не дает странам НАТО это сделать. И такова позиция США. На самом деле сейчас стоит не ожидать очередной атаки, а парализовать способность врага осуществлять ее,
– подчеркнул Бессмертный.
Российские беспилотники атаковали Польшу: коротко
- В ночь на 10 сентября российские беспилотники атаковали Польшу. По меньшей мере 19 дронов нарушили воздушное пространство страны.
- Сейчас в Польше обнаружено 15 российских беспилотников. Также там нашли остатки одной ракеты неизвестного происхождения.
- СМИ отмечают, что эта российская атака по Польше показала, что Европа не готова к массированным воздушным атакам.