НАТО активировала 4 статью из-за атаки российских беспилотников по Польше. Там речь идет только о консультациях с союзниками. Пока в НАТО вообще не говорят о 5 статье из-за этого инцидента.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, дипломат и бывший народный депутат Роман Бессмертный, отметив, что британские специалисты по военной тактике еще с самого утра говорят, что нужно немедленно применить 5 статью и мобилизовать ресурсы. Но в Альянсе не спешат это делать.

Уместно ли применить 5 статью в этом случае?

По мнению Бессмертного, НАТО обязано это сделать. И в дальнейшем нужно не просто сбивать российские беспилотники. Но и наносить удары, которые бы парализовали возможность России запускать беспилотники.

Однако есть вещи, которые тормозят применение 5 статьи НАТО. В таком случае страны Альянса фактически бы присоединились в борьбе против России.

Если действовать таким образом, то нужно будет стать рядом с Украиной. Это – ключевой сдерживающий аргумент, который не дает странам НАТО это сделать. И такова позиция США. На самом деле сейчас стоит не ожидать очередной атаки, а парализовать способность врага осуществлять ее,

– подчеркнул Бессмертный.

Российские беспилотники атаковали Польшу: коротко