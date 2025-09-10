Один из них упал в Мнишкуве Опочинского уезда Лодзинского воеводства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на epiotrkow.pl.
Какой БПЛА упал в Лодзинском воеводстве?
По информации СМИ, в Мнишкуве беспилотник упал, поскольку у него закончилось топливо. Сначала предполагалось, что это иранский дрон-камикадзе "Шахед".
В польском Мнишкуве упал БПЛА: смотрите фото
Позже фото этого беспилотника прокомментировал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестов. Он заявил, что это ложная цель – "Гербера".
Версия не разведывательная, без камер,
– добавил "Флеш".