Один из них упал в Мнишкуве Опочинского уезда Лодзинского воеводства. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на epiotrkow.pl.

Смотрите также Зеленский отреагировал на российские дроны в Польше и объяснил, почему это – не случайность

Какой БПЛА упал в Лодзинском воеводстве?

По информации СМИ, в Мнишкуве беспилотник упал, поскольку у него закончилось топливо. Сначала предполагалось, что это иранский дрон-камикадзе "Шахед".

В польском Мнишкуве упал БПЛА: смотрите фото

Позже фото этого беспилотника прокомментировал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестов. Он заявил, что это ложная цель – "Гербера".

Версия не разведывательная, без камер,

– добавил "Флеш".