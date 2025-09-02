Провал путинской дипломатии: в декларации ШОС-2025 не упомянули о войне России против Украины
- В итоговой декларации заседания ШОС не упомянули войну России против Украины, что назвали "провалом дипломатических усилий Москвы".
- Украина подчеркивает важность соблюдения международного права и приветствует активную роль Китая в приближении мира, основанного на уважении к Уставу ООН.
В китайском Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября состоялось 25-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Однако главный итоговый документ саммита не содержит ни одного упоминания о российской войне против Украины.
На декларацию обратили внимание в Министерстве иностранных дел Украины, передает 24 Канал. Там назвали это "провалом дипломатических усилий Москвы".
Смотрите также Прелюдия перед "парадом зла": стал ли саммит ШОС в Китае самым влиятельным в своей истории
Что известно о декларации ШОС – 2025?
Итоги очередного заседания Шанхайской организации сотрудничества поместили в 20-страничной Тяньцзинской декларации. Однако среди упоминаний о ряде войн, терактов и событий в мире там нет ничего о войне России против Украины.
Кремль потерпел очередное поражение в попытках представить мир разделенным в оценках российской агрессии против Украины, навязать представление о том, что государства за пределами Европы и Северной Америки имеют благосклонный к России взгляд на причины, последствия и пути завершения ее войны против Украины,
– отмечают в украинском ведомстве.
Москве не удалось свести национальные позиции государств-участников по этому поводу к "общему знаменателю", который устроил бы страну-агрессора.
Что известно о ШОС?
Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году – Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, в 2023 году – Иран, а в 2024 – Беларусь.
В МИД напомнили, что без справедливого завершения российской агрессии нельзя говорить об устойчивом глобальном развитии, международном мире и безопасности, соблюдении принципов Устава ООН или стабильном и равноправном развитии торговых отношений между регионами мира.
Украинские дипломаты также подтвердили позицию о необходимости соблюдения миролюбивыми государствами норм международного права в оценках войны России против Украины.
Учитывая весомую геополитическую роль КНР, будем приветствовать более активную роль Пекина в приближении мира для Украины, основанного на уважении к Уставу ООН,
– говорится в заявлении.
Путин посетил саммит ШОС в Китае: что заявил диктатор?
- По словам главы Кремля, "кризис" в Украине возник не в результате нападения России, а из-за якобы спровоцированного Западом "госпереворота" в Киеве.
- Среди основных причин так называемого "СВО" диктатор выделил якобы постоянные попытки Запада "втянуть" Украину в НАТО.
- В вопросе "украинского кризиса" Россия якобы придерживается подхода, что ни одна страна не может гарантировать свою безопасность ценой другой.