В Украине продолжается всеобщая мобилизация. За нарушение правил воинского учета можно получить штраф.

Партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк рассказала, как узнать о наличии административного нарушения и штрафа, а также уголовного производства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "УНИАН".

Смотрите также Правила воинского учета: что считается нарушением

Где узнать о наличии штрафа?

Адвокат рассказала, что данные о наличии штрафа и административного нарушения военнообязанный гражданин может узнать в приложении Резерв+.

Если штраф "светится", то можно нажать на три точки, где есть возможность получить полную выписку со сведениями о правонарушении.

Также о наличии штрафа может узнать адвокат. Он направляет соответствующую запись в ТЦК и СП.

А вот информацию о наличии уголовного производства, в котором гражданин имеет статус подозреваемого, можно узнать через "Дію".

В приложении просто надо заказать выписку о несудимости.

В этом также может помочь адвокат, отправив запрос в Офис Генпрокурора.

Как онлайн оплатить штраф?