В Україні триває загальна мобілізація. За порушення правил військового обліку можна отримати штраф.

Партнерка Grain Law Firm, адвокатка Лідія Карплюк розповіла, як дізнатися про наявність адміністративного порушення та штрафу, а також кримінального провадження. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "УНІАН".

Де дізнатися про наявність штрафу?

Адвокатка розповіла, що дані про наявність штрафу та адміністративного порушення військовозобов'язаний громадянин може дізнатися у застосунку Резерв+.

Якщо штраф "світиться", то можна натиснути на три крапки, де є можливість отримати повну виписку з відомостями про правопорушення.

Також про наявність штрафу може дізнатися адвокат. Він надсилає відповідний запис до ТЦК і СП.

А от інформацію про наявність кримінального провадження, в якому громадянин має статус підозрюваного, можна дізнатися через "Дію".

У застосунку просто треба замовити витяг про несудимість.

У цьому також може допомогти адвокат, надіславши запит до Офісу Генпрокурора.

Як онлайн сплатити штраф?