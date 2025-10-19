Львов стал первым: теперь штаф за парковку горожане будут получать в Дии
- Львов стал первым городом в Украине, где штрафы за парковку направляются через приложение Дия.
- Это позволяет водителям получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн.
Во Львове ввели отправку штрафов за парковку прямо в приложение Дия. Благодаря этому коммуникация между водителем и полицией станет более эффективной, а оплатить штраф можно будет в несколько кликов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олега Забарило.
Как оплатить штраф за парковку в Дії?
Пока только во Львове стала доступной оплата штрафов за парковку через Дию. Это единственный город в Украине, который ввел такие изменения. Так он автоматически будет поступать нарушителю в приложение.
Водитель мгновенно будет получать уведомления о наличии штрафа, вынесенного инспекторами по парковке. Оплатить его можно онлайн, без необходимости отправлять бумажные сообщения и письма.
Теперь даже неприятности можно получать с комфортом. Информация приходит быстрее, оплата удобнее, а город экономит бюджетные средства на администрировании и почтовых отправлениях,
– написал Забарило.
Как будет выглядеть штраф за парковку в Дии / Скриншот
Чиновник добавил, что такого результата удалось достичь благодаря длительной и упорной работе команды горсовета и профильного министерства и партнеров.
Львов за последние два года проводил много встреч, переписки, утверждал технических согласований и доработки, чтобы эта услуга была удобной для пользователей.
Сколько сейчас стоит штраф за неправильную парковку?
Сейчас в Украине действует штраф за парковку в запрещенных местах, например, на тротуаре или газоне – примерно 340 гривен.
Если же авто создает помеху движению водитель обязан заплатить около 680 гривен.
Парковка на местах для людей с инвалидностью сейчас грозит штрафом от 1 020 до 1 700 гривен, а за повторное нарушение может быть до примерно 2 550 гривен.
За неуплату парковки на платной площадке выписывают штраф в размере 20-кратной стоимости часа парковки.
В июне Кабинет министров Украины одобрил законопроект о повышении штрафов за парковку на местах для людей с инвалидностью до 5100 гривен. Для таких водителей является обязательным обозначение своей машины соответствующим знаком. Украинцев будут наказывать таким взысканием за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят лиц с инвалидностью.