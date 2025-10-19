Львів став першим: тепер штаф за паркування містяни отримуватимуть в Дії
- Львів став першим містом в Україні, де штрафи за паркування надсилаються через застосунок Дія.
- Це дозволяє водіям отримувати сповіщення та сплачувати штрафи онлайн.
У Львові запровадили надсилання штрафів за паркування просто в застосунок Дія. Завдяки цьому комунікація між водієм та поліцією стане ефективнішою, а сплатити штраф можна буде в кілька кліків.
Олега Забарила.
Як сплатити штраф за паркування в Дії?
Поки що лише у Львові стала доступною оплата штрафів за паркування через Дію. Це єдине місто в Україні, яке запровадило такі зміни. Так він автоматично надходитиме порушнику в застосунок.
Водій миттєво отримуватиме сповіщення про наявність штрафу, винесеного інспекторами з паркування. Сплатити його можна онлайн, без потреби надсилати паперові повідомлення та листи.
Тепер навіть неприємності можна отримувати з комфортом. Інформація приходить швидше, сплата зручніша, а місто економить бюджетні кошти на адмініструванні та поштових відправленнях,
– написав Забарило.
Який вигляд матиме штраф за паркування в Дії / Скриншот
Посадовець додав, що такого результату вдалося досягти завдяки тривалій і наполегливій роботі команди міськради та профільного міністерства й партнерів.
Львів за останні два роки проводив багато зустрічей, листування, затверджував технічних узгоджень і доопрацювання, аби ця послуга була зручною для користувачів.
Скільки зараз коштує штраф за неправильне паркування?
Нині в Україні діє штраф за паркування у заборонених місцях, наприклад, на тротуарі чи газоні – приблизно 340 гривень.
Якщо ж авто створює перешкоду руху водій зобов'язаний сплатити близько 680 гривень.
Паркування на місцях для людей з інвалідністю нині загрожує штрафом від 1 020 до 1 700 гривень, а за повторне порушення може бути до приблизно 2 550 гривень.
За несплату паркування на платному майданчику виписують штраф у розмірі 20-кратної вартості години паркування.
У червні Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про підвищення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю до 5100 гривень. Для таких водіїв є обов'язковим позначення своєї автівки відповідним знаком. Українців каратимуть таким стягненням за створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю.