Штурмом взяли наркодельцов: силовики провели спецоперацию на Херсонщине

24 ноября 2021 , 17:54
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Источник:

пресс-служба Нацполиции

В Херсонской области полиция задержала мужчину и женщину, которые сбывали наркотические вещества. Всего в преступной группировке были 3 человека.

Полиция установила, что мужчина и две женщины в возрасте от 22 до 27 лет, которые являются жителями Херсона, распространяли наркотики путем закладок. Каждый из них арендовал квартиру, где фасовал и хранил психотропные вещества.

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Правоохранители провели обыски в местах проживания фигурантов дела. Поскольку подозреваемый не хотел открывать двери, полиции пришлось использовать специальные средства.

Как выяснили оперативники, сбытчики наркотиков заказывали их через один сайт. Во время обысков у преступников обнаружили и изъяли:

  • 69 доз амфетамина;
  • более 80 пакетиков с опасным психотропным веществом;
  • 40 пакетиков с каннабисом;
  • 100 марок ЛСД;
  • 20 таблеток экстази.


Злоумышленники распространяли наркотики путем закладок / Коллаж 24 канала

Также правоохранители изъяли банковские карты, электронные весы, устройства для курения каннабиса, упаковочные материалы и другие вещи.


Вещественные доказательства, которые изъяли у наркоторговцев / Фото пресс-службы Нацполиции

Сейчас полиции удалось задержать лишь 2 злоумышленников – 26-летнего мужчину и 22-летнюю девушку. По делу проводят досудебное расследование.

Обратите внимание! Подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Силовики провели спецоперацию на Херсонщине: смотрите видео


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Автор: Олена Данилів