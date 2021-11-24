Штурмом взяли наркоділків: силовики провели спецоперацію на Херсонщині
Джерело:пресслужба Нацполіції
У Херсонській області поліція затримала чоловіка та жінку, які збували наркотичні речовини. Загалом у злочинному угрупуванні були 3 особи.
Поліція встановила, що чоловік та двоє жінок віком від 22 до 27 років, які є жителями Херсона, поширювали наркотики роблячи так звані "закладки". Кожен з них орендував квартиру, де фасував та зберігав психотропні речовини.
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Правоохоронці провели обшуки у місцях проживання фігурантів справи. Оскільки підозрюваний не хотів відчиняти двері, поліції довелось використати спецзасоби.
Як з'ясували оперативники, збувачі наркотиків замовляли їх через один сайт. Під час обшуків у злочинців виявили та вилучили:
- 69 доз амфетаміну;
- понад 80 пакетиків із небезпечною психотропною речовиною;
- 40 пакетиків з канабісом;
- 100 марок ЛСД;
- 20 пігулок екстазі.
Зловмисники поширювали наркотики шляхом закладок / Колаж 24 каналу
Також правоохоронці вилучили банківські картки, електронні ваги, пристрої для куріння канабісу, пакувальні матеріали та інші речі.
Речові докази, які вилучили у наркоторговців / Фото пресслужби Нацполіції
Наразі поліції вдалося затримати лише 2 зловмисників – 26-річнного чоловіка та 22-річну дівчину. У справі проводять досудове розслідування.Зверніть увагу! Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Силовики провели спецоперацію на Херсонщині: дивіться відео
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