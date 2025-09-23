Создание Штурмовых войск как отдельного рода в составе Вооруженных Сил – это ответ на требования современной войны и изменение характера боев. Новое подразделение призвано быстро реагировать на угрозы, действовать автономно и повышать эффективность наступательных и оборонительных действий.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

Зачем создают новый род войск?

Андрей Ковалев отметил, что на четвертом году полномасштабной войны с российскими захватчиками характер боевых действий существенно изменился. Учитывая это, приняли решение создать в структуре Вооруженных Сил Украины Штурмовые войска как отдельный род войск.

Это логический этап развития Вооруженных Сил в условиях современной войны, ответ на изменение сущности боя. Этот шаг однозначно усилил способности наших войск, повысил активность и устойчивость обороны и увеличил эффективность контрнаступательных действий,

– объяснил представитель Генштаба.

Какая разница между Штурмовыми войсками и Десантно-штурмовыми войсками?

Как отметил Ковалев, между Десантно-штурмовыми войсками и Штурмовыми войсками существуют существенные различия:

Штурмовые войска (ШВ) – это войска быстрого реагирования. Они действуют на разных участках фронта там, где внезапно возникла угроза или проблема, – например, прорыв обороны, потеря позиций или населенного пункта.

"Главная задача – быстро прибыть, развернуться, вступить в бой, уничтожить врага и восстановить утраченное положение. Они не имеют собственных участков и полос обороны и не предназначены для ее ведения. Их задача – вести наступательные, штурмовые и рейдовые действия", – отметил представитель Генштаба.

Также Штурмовые войска характеризуются высокой мобильностью и автономностью и обычно применяются в составе штурмовых рот или батальонов в отрыве от своих частей в полосах других бригад, которые имеют потери позиций.

В наступлении их могут применять в составе штурмового батальона или штурмового полка для прорыва обороны или захвата важного участка местности или населенного пункта.

Десантно-штурмовые войска ВСУ, в отличие от Штурмовых войск, применяются в составе бригад или группировок и предназначены для ведения как наступательных, так и оборонительных действий.

В наступлении они, как правило, привлекаются на важнейших участках фронта для прорыва обороны противника и наступления на значительную глубину в течение длительного времени. В обороне используются для действий на направлениях применения главных сил противника или для обороны важных участков местности или населенных пунктов,

– отметил Андрей Ковалев.

Кроме того, ДШВ ВСУ применяются в составе воздушных десантов, проводят глубокие рейдовые и десантно-штурмовые действия.

По словам представителя Генерального штаба, применение ДШВ в составе Сил обороны позволяет:

расширить зону ведения военных действий от линии боевого соприкосновения до операционной глубины противника,

перенести военные действия на его территорию,

дезорганизовать систему управления войсками и логистического обеспечения,

создать таким образом благоприятные условия для преимущества Сил обороны в определенной операционной зоне и достижения успеха стратегической операции или кампании.

Обратите внимание! Основное отличие Штурмовых войск от других – быстрое реагирование и способность действовать первыми независимо от обстановки.

Кто сейчас возглавляет управление Штурмовых войск?

Андрей Ковалев отметил, что отдельные штурмовые полки и батальоны в составе Вооруженных Сил уже неоднократно доказали свою эффективность во время активных действий в Курской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях и на многих других ключевых участках фронта.

Сейчас создано управление Штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и начальником этого управления является Герой Украины, полковник Валентин Манько.

Представитель Генштаба подчеркнул, что вскоре Штурмовые войска станут незаменимым отдельным компонентом Вооруженных Сил Украины.

Что еще известно о создании Штурмовых войск?