Об этом в комментарии LIGA.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает 24 Канал.
Чего ожидать от россиян осенью?
Сейчас украинская армия продвигается на Добропольском направлении и продолжает активно обороняться по всей линии фронта, нанося оккупантам значительные потери.
По мнению Гнатова, именно такая динамика событий на поле боя может спровоцировать россиян к усилению ударов по энергетической инфраструктуре.
Чем сложнее врагу будет достигать какого-то успеха на фронте, то больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям,
– подчеркнул генерал-лейтенант.
Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин не гнушался террором против собственного народа, поэтому существует вероятность расширения террористических действий против украинских гражданских и тыловых объектов.
В то же время Гнатов избежал конкретных прогнозов относительно ситуации с вражескими обстрелами осенью. Он, однако, заметил, что Россия продолжит пытаться уничтожать объекты, которые обеспечивают функционирование ключевых сфер жизни страны.
Заметьте! На днях спикер ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский сообщал о том, что на Покровском направлении Вооруженные Силы Украины проводят контрнаступательную операцию. Там вражеские подразделения попали в ловушку, организованную украинскими защитниками.
Последствия последних российских массированных атак на Украину
- В ночь на 20 сентября Россия выпустила более 600 ударных беспилотников и ракет различных типов.
- Серьезные последствия зафиксированы в Днепре и Днепропетровской области. В частности, одна из ракет с кассетной боевой частью попала в многоэтажку, вызвав пожар и обвал конструкций.
- В результате удара есть пострадавшие. Кроме того, вражеская ракета попала и в склад сети супермаркетов АТБ.
- В Николаевской области ночью прилетели ударные дроны, создав угрозу для областного центра. Возникли пожары на окраинах.
- На Киевщине зафиксировано частичное разрушение частного дома в Обуховском районе с последующим пожаром. Разрушения также есть на Сумщине и Харьковщине.
- Эксперты Bloomberg связывают эскалацию с тактикой Кремля. Так, российский диктатор Владимир Путин, усилив удары по Киеву и другим городам, стремится истощить Украину и заставить к переговорам на московских условиях.