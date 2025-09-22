Об этом в комментарии LIGA.net рассказал начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, передает 24 Канал.

Чего ожидать от россиян осенью?

Сейчас украинская армия продвигается на Добропольском направлении и продолжает активно обороняться по всей линии фронта, нанося оккупантам значительные потери.

По мнению Гнатова, именно такая динамика событий на поле боя может спровоцировать россиян к усилению ударов по энергетической инфраструктуре.

Чем сложнее врагу будет достигать какого-то успеха на фронте, то больше он будет поражать гражданскую инфраструктуру, пытаясь таким образом принудить к нужным ему решениям,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также отметил, что российский лидер Владимир Путин не гнушался террором против собственного народа, поэтому существует вероятность расширения террористических действий против украинских гражданских и тыловых объектов.

В то же время Гнатов избежал конкретных прогнозов относительно ситуации с вражескими обстрелами осенью. Он, однако, заметил, что Россия продолжит пытаться уничтожать объекты, которые обеспечивают функционирование ключевых сфер жизни страны.

Последствия последних российских массированных атак на Украину