Министр иностранных дел Андрей Сибига на фоне подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа заявил, что Украина не будет делать подарков агрессору, чтобы задобрить его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра в соцсети Х.

Сибига прокомментировал переговоры о прекращении огня

Андрей Сибига заявил, что только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну.

Никаких вознаграждений или подарков агрессору, чтобы задобрить его,

– подчеркнул глава МИД.

По словам министра, каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию, и именно поэтому Украина твердо стоит на своих принципах и ценностях.

Мы остаемся преданными обеспечению справедливого и прочного мира на основе Устава ООН и международного права вместе с нашими партнерами из США и Европы,

– подытожил Сибига.

Напомним, на фоне обсуждения предложений прекращения огня Владимир Зеленский заявил, что ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, и отступать от этого никто не будет.

В то же время президент подчеркнул, что готов работать с Дональдом Трампом и другими партнерами ради "реального и длительного мира".