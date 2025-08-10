Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі підготовки зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа заявив, що Україна не робитиме подарунків агресору, щоб задобрити його.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис міністра в соцмережі Х.

Сибіга прокоментував переговори щодо припинення вогню

Андрій Сибіга заявив, що тільки сила та єдність можуть змусити Росію припинити війну.

Жодних винагород чи подарунків агресору, щоб задобрити його,

– наголосив глава МЗС.

За словами міністра, кожна поступка провокує подальшу агресію, і саме тому Україна твердо стоїть на своїх принципах і цінностях.

Ми залишаємося відданими забезпеченню справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН та міжнародного права разом з нашими партнерами зі США та Європи,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, на тлі обговорення пропозицій припинення вогню Володимир Зеленський заявив, що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України, і відступати від цього ніхто не буде.

Водночас президент наголосив, що готовий працювати з Дональдом Трампом та іншими партнерами заради "реального та тривалого миру".