Нефтебаза, РЛС, подстанции и не только: СБС поразили ряд стратегических целей оккупантов на ВОТ

"Птицы" Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по ряду военных и инфраструктурных объектах врага. Все они расположены на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма.

Какие объекты врага удалось поразить СБС на оккупированных территориях?

"Мадяр" рассказал, что "визит вежливости" Силы беспилотных систем сделали на 10 объектов россиян на временно оккупированных территориях, а также на еще 2 – в глубине России. Майор отметил, что о последствиях на последних двух информирование позже сделает Генштаб ВСУ.

На ВОТ "птицам" СБС удалось поразить:

нефтебазу Ровеньки (Луганская область, ТОТ), операция совместно с СБУ;

базу плавсредств 92 бригады речных катеров (Еленовка, АР Крым, ВОТ) – "птицы" 1 отдельный центр СБС;

уничтожена трехкоординатная радиолокационная станция – РЛС "СТ-68" (Еленовка, АР Крым, ТОТ) – "птицы" 1 отдельный центр СБС;

3 пункта дислокации спецподразделения "Рубикон-Д" (Селидово, Донецкая область, ТОТ) – "птицы" 1 отдельный центр СБС;

2 пункта дислокации живой силы противника из состава 74 ОМСБр и 589 МсП (Селидово, Донецкая область, ТОТ) – "птицы" 1 отдельный центр СБС;

подстанция "Мелитополь" (Мелитополь, Запорожская область, ТОТ) – "птицы" подразделения "Граф" СБС;

подстанция "Молочанск" (Молочанск, Запорожская область, ТОТ) – "птицы" подразделения "Граф" СБС;

Как Силы беспилотных систем отработали по объектам оккупантов на ВОТ / Видео из фейсбука Роберта "Мадяра" Бровди

