Нефтебаза, РЛС, подстанции и не только: СБС поразили ряд стратегических целей оккупантов на ВОТ
- Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 10 объектам на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма.
- Пораженные объекты включают нефтебазу, базу плавсредств, радиолокационную станцию, пункты дислокации и подстанции.
"Птицы" Сил беспилотных систем ВСУ нанесли удары по ряду военных и инфраструктурных объектах врага. Все они расположены на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской областей и Крыма.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.
Какие объекты врага удалось поразить СБС на оккупированных территориях?
"Мадяр" рассказал, что "визит вежливости" Силы беспилотных систем сделали на 10 объектов россиян на временно оккупированных территориях, а также на еще 2 – в глубине России. Майор отметил, что о последствиях на последних двух информирование позже сделает Генштаб ВСУ.
На ВОТ "птицам" СБС удалось поразить:
- нефтебазу Ровеньки (Луганская область, ТОТ), операция совместно с СБУ;
базу плавсредств 92 бригады речных катеров (Еленовка, АР Крым, ВОТ) – "птицы" 1 отдельный центр СБС;
уничтожена трехкоординатная радиолокационная станция – РЛС "СТ-68" (Еленовка, АР Крым, ТОТ) – "птицы" 1 отдельный центр СБС;
3 пункта дислокации спецподразделения "Рубикон-Д" (Селидово, Донецкая область, ТОТ) – "птицы" 1 отдельный центр СБС;
2 пункта дислокации живой силы противника из состава 74 ОМСБр и 589 МсП (Селидово, Донецкая область, ТОТ) – "птицы" 1 отдельный центр СБС;
подстанция "Мелитополь" (Мелитополь, Запорожская область, ТОТ) – "птицы" подразделения "Граф" СБС;
подстанция "Молочанск" (Молочанск, Запорожская область, ТОТ) – "птицы" подразделения "Граф" СБС;
Как Силы беспилотных систем отработали по объектам оккупантов на ВОТ / Видео из фейсбука Роберта "Мадяра" Бровди
Что ранее удалось атаковать Силам обороны с объектов врага?
Силы специальных операций ВСУ 28 декабря сообщили, что атаковали склад "Шахедов" и понтонную переправу на временно оккупированных территориях Донецкой области. На Луганщине защитники ударили по расположению ремонтного подразделения 1435 мотострелкового полка.
В тот же день Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и другие объекты на оккупированной территории. Кроме того, было подтверждено поражение завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области.
Стоит отметить, что в сводке Генштаба по состоянию на утро 31 декабря подтверждено ликвидацию еще 1 000 российских оккупантов. Кроме того, россияне потеряли РСЗО, танки и боевые бронированные машины.